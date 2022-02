Ukraine einmarschiert. Der russische Präsident Aktuell herrscht Krieg: Russland ist in dieeinmarschiert. Der russische Präsident Wladimir Putin warnte den Westen vor einer Einmischung mit noch nie dagewesenen Konsequenzen – und spielt damit auf den Einsatz von Nuklearwaffen an. Russland ist aktuell die stärkste Atommacht der Welt. Doch was sind Atomwaffen eigentlich? Und welches Land besitzt wie viele Nuklearwaffen? Alle Infos zu folgenden Themen findet ihr hier:

Was sind Nuklearwaffen ?

? Wie viele Atomwaffen haben Russland , die USA und die anderen Atommächte ?

haben , die USA und die anderen ? Wie groß ist die Gefahr eines Atomkriegs durch den gewaltsamen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine?

Was sind Atomwaffen?

Atomwaffen, auch Nuklearwaffen oder Kernwaffen genannt, handelt es sich laut Bei, auchodergenannt, handelt es sich laut Bundeszentrale für politische Bildung um Massenvernichtungswaffen. Deren Wirkung beruht dabei auf Kernspaltung oder Kernfusion. Zur Herstellung wird entweder hoch angereichertes (über 90 Prozent) Uran oder aus abgebrannten Kernbrennstäben separiertes Plutonium benötigt. Eine einzige Atombombe kann riesige Flächen zerstören und hunderttausende Menschen töten.

Welches Land gilt als Atommacht?

Per Definition gilt ein Staat dann als Atommacht, wenn er über Nuklearwaffen und geeigneten Trägersysteme (wie Raketen) besitzt, um die Atomwaffen auch einsetzen zu können.

Wer hat Atomwaffen und kann sie einsetzen? Die Atommächte im Überblick

Wer hat Nuklearwaffen – und kann diese auch einsetzen? Nach Putins jüngsten Drohungen herrscht Sorge, dass Russland Gebrauch von seinen Kernwaffen macht. Doch wer hat neben den Russen noch Atomwaffen und gilt per Definition als Atommacht:

Russland

USA

Großbritannien

Frankreich

Volksrepublik China

Indien

Pakistan

Israel

Nordkorea



Hat Deutschland Atomwaffen?

Luftwaffenstützpunkte mit Nuklearwaffen in unterschiedlichen Mitgliedsstaaten – auch in Deutschland. Das Bundesministerium für Verteidigung erklärt die „nukleare Teilhabe in der NATO“ damit, dass die Notwendigkeit zur nuklearen Abschreckung besteht, solange nukleare Waffen ein Mittel militärischer Auseinandersetzungen sein können. Zudem behalte die NATO zur glaubwürdigen Abschreckung und Verteidigung ihre politische Handlungsfreiheit, indem sie vor militärischer Erpressung schützt sei. Deutschland gilt selbst nicht als Atommacht. Als Mitgliedsstaat der NATO sind jedoch Atomwaffen und entsprechende Trägersysteme in Deutschland stationiert. Aktuell hat die NATO diversein unterschiedlichen Mitgliedsstaaten – auch in. Das Bundesministerium für Verteidigung erklärt die „“ damit, dass die Notwendigkeit zur nuklearen Abschreckung besteht, solange nukleare Waffen ein Mittel militärischer Auseinandersetzungen sein können. Zudem behalte die NATO zur glaubwürdigen Abschreckung und Verteidigung ihre politische Handlungsfreiheit, indem sie vor militärischer Erpressung schützt sei.

„Deutschland zeigt mit seiner Rolle in der nuklearen Teilhabe, dass es bereit ist, in allen Bereichen der europäischen Sicherheitsarchitektur an entscheidender Stelle Verantwortung für sich und seine Bündnispartner zu übernehmen“, erklärt das Verteidigungsministerium online.

Neben den Atomwaffenstützpunkten in Deutschland gibt es weitere Staaten der Nato, die eigentlich keine Atommacht sind, aber durch die „nukleare Teilhabe der NATO“ über einsatzfähige Atomwaffen verfügen. Doch wo sind die Atomwaffen der NATO genau?

Wo hat die NATO Atomwaffen stationiert?

Die NATO hat auf diversen Luftaffenstützpunkten auch Atomwaffen stationiert. Hier die einsatzfähigen Atomwaffen der NATO in der Übersicht laut Wikipedia (Stand: 2011, Waffen und Lagersysteme, Stand: 2019, Orte):

Belgien: Kleine Brogel (elf WS3-Lagersysteme, 10–20 Bomben B61-3/4)

Deutschland : Fliegerhorst Büchel (elf WS3-Lagersysteme, 10–20 Bomben B61-3/4)

: Fliegerhorst Büchel (elf WS3-Lagersysteme, 10–20 Bomben B61-3/4) Deutschland : Ramstein Air Base (55 WS3-Lagersysteme, zurzeit keine Waffen gelagert)

: Ramstein Air Base (55 WS3-Lagersysteme, zurzeit keine Waffen gelagert) Griechenland: Araxos (elf WS3-Lagersysteme, zurzeit keine Waffen gelagert)

Großbritannien: Lakenheath (33 WS3-Lagersysteme, zurzeit keine Waffen gelagert)

Italien: Aviano (18 WS3-Lagersysteme, 50 Bomben B61-3/4)

Italien: Ghedi-Torre (elf WS3-Lagersysteme, 10–20 Bomben

Türkei: Balıkesir (elf WS3-Lagersysteme, zurzeit keine Waffen gelagert)

Niederlande: Volkel (elf WS3-Lagersysteme, 10–20 Bomben B61-3/4)

Türkei: Incirlik Air Base (25 WS3-Lagersysteme, 60–70 Bomben B61-3/4)

Türkei: Akıncı (Mürted) (elf WS3-Lagersysteme, zurzeit keine Waffen gelagert)

