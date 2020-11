Der deutsche Hersteller Atera ruft seinen Pkw-Fahrradträger „Genio Pro“ zurück. Es bestehe in seltenen Fällen das Risiko, dass der Heckträger während der Autofahrt abklappe, teilte das Unternehmen mit Sitz in Leutkirch am Freitag mit. Es habe vereinzelt Grund zur Beanstandung der Verriegelungsfunktion gegeben. Der Heckträger werde seit Mai 2019 vertrieben. Es sei sichergestellt, dass dieser immer fest am Fahrzeug bleibe.