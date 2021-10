Die europäische Arzneimittelbehörde EMA hat das Prüfverfahren für ein neues Corona-Medikament gestartet

gestartet Der schwedisch-britische Hersteller Astrazeneca habe das Kombinationspräparat Evusheld entwickelt

habe das Kombinationspräparat entwickelt Es soll eine Erkrankung mit Covid-19 bei Erwachsenen verhindern

Das von Astrazeneca entwickelte Medikament Evusheld, das auch unter der Bezeichnung AZD7442 bekannt ist, basiert auf monoklonalen Antikörpern - künstlich hergestellten Antikörpern, die an bestimmte Oberflächenstrukturen des Coronavirus andocken können. Sie werden bereits infizierten Menschen verabreicht, um Schwächen im Immunsystem auszugleichen. Monoklonale Antikörper funktionieren also anders als Impfungen, die den Körper dazu bringen, eine eigene Immunantwort gegen Krankheitserreger zu produzieren.

Evusheld: Erste Testergebnisse sind vielversprechend

Am Montag hatte Astrazeneca mitgeteilt, dass Studien mit Evusheld "positive Ergebnisse" gezeigt hätten. Das Unternehmen verwies auf eine "statistisch signifikante Reduzierung schwerer Covid-19-Fälle sowie Todesfälle" bei Patienten mit milden bis mittelschweren Symptomen, die das Medikament erhielten. An den Studien nahmen 903 Menschen teil. 90 Prozent der Probanden galten als Hochrisikopatienten.

Astrazeneca: Noch kein Antrag auf Zulassung von Evusheld

Der Hersteller hat nach Angaben der Behörde noch keinen Antrag auf Zulassung zum europäischen Markt gestellt. Das Mittel besteht aus den Wirkstoffen Tixagevimab und Cilgavimab. Bisher ist in der EU nur das Arzneimittel Remdesivir als spezielles Corona-Medikament zugelassen. Zurzeit laufen Zulassungsverfahren für fünf Präparate. Insgesamt drei Mittel werden derzeit noch von den Experten geprüft.

Mehrere Pharmahersteller arbeiten derzeit an der Entwicklung von Medikamenten zur Milderung von Covid-19-Verläufen. Am Montag beantragte der Schweizer Pharmakonzern Roche bei der EMA die Prüfung seines Corona-Medikaments Ronapreve. Zuvor hatte die EMA erklärt, möglicherweise bald mit der Prüfung eines vom US-Hersteller Merck & Co. entwickelten Corona-Medikaments zu beginnen.