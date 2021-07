Die Coronazahlen und Inzidenzen in Deutschland sinken zwar, die Delta-Variante breitet sich jedoch aus

Weil sich die Delta-Variante des Coronavirus immer weiter in Deutschland, Europa und weltweit ausbreitet, gibt die Ständige Impfkommission (Stiko) eine neue Empfehlung aus: Menschen, die einmal mit Astrazeneca geimpft wurden, sollten unabhängig vom Alter als zweite Dosis einen mRNA-Impfstoff bekommen, hieß es in einer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung der Kommission.

Zweitimpfung Astrazeneca: Empfehlung für mRNA-Impfstoff

Die Wirkung sei besser, wenn die Zweitimpfung nach einer ersten Astrazeneca-Impfung (Vektorimpfstoff) mit einem mRNA-Vakzin erfolge, heißt es. Das sind beispielsweise Biontech und Moderna. Nach aktuellen Studienergebnissen sei die Immunantwort nach einer solchen Impfstoffkombination der Verabreichung zweier Astrazeneca-Dosen „deutlich überlegen“. Dies gelte allerdings „vorbehaltlich der Rückmeldungen aus dem noch zu eröffnenden Stellungnahmeverfahren“. Zwischen erster und zweiter Impfung solle ein Abstand von mindestens vier Wochen eingehalten werden. Die Stiko verwies zugleich darauf, dass wegen der als ansteckender geltenden Delta-Variante die bei den meisten Präparaten vorgesehene Doppel-Impfung besonders wichtig sei. Der Schutz nach nur einer Impfstoffdosis scheine „deutlich herabgesetzt“ zu sein.

Kreuzimpfung Astrazeneca, Biontech und Moderna: Bessere Wirksamkeit gegen Corona

Während die Stiko für Kreuzimpfungen mit Astrazeneca und einem anderen Präparat einen Abstand von vier Wochen empfiehlt, bleibt es bei einer zweifachen Verabreichung von Astrazeneca bei einem empfohlenen Abstand von neun bis zwölf Wochen, bei Biontech/Pfizer von drei bis sechs Wochen sowie bei Moderna von vier bis sechs Wochen.

Nach einigen Thrombose-Fällen eher bei jüngeren Frauen im Zuge einer Impfung mit Astrazeneca war in Deutschland dazu übergegangen worden, Menschen unter 60 Jahren als zweite Dosis in der Regel einen anderen Impfstoff zu verabreichen. Wegen der offenbar besseren Wirkung empfiehlt die Stiko eine solche Kreuzimpfung nun für alle Altersgruppen.

Corona-Impfstoffe: Curevac will Zulassung in der EU

