Über 50 Jahre liegt die letzte bemannte Mondmission zurück. Doch das soll sich noch in diesem Jahrzehnt ändern, denn das „Artemis“-Programm der NASA will wieder Menschen auf unserem Trabanten bringen. Dieses Mal werden sowohl die erste Frau als auch die erste Person of Color auf dem Mond landen. Momentan läuft die zweite Stufe – die Artemis II.

Die „Artemis“-Missionen – Warum will die NASA auf den Mond?

Mit den „Artemis“-Missionen wird die NASA laut Website die erste Frau und die erste Person of Color auf den Mond bringen. Es sollen innovative Technologien eingesetzt werden, um mehr von der Mondoberfläche zu erforschen als je zuvor. Dabei soll mit kommerziellen und internationalen Partnern zusammenarbeitet und die erste langfristige Präsenz auf dem Mond aufgebaut werden. Die Erkenntnisse sollen dann genutzt werden, um den nächsten großen Schritt zu tun: die ersten Astronauten zum Mars zu schicken.

Die NASA will zum Mond zurückkehren, um wissenschaftliche Entdeckungen zu machen, wirtschaftliche Vorteile zu erzielen und eine neue Generation von Entdeckern zu inspirieren: die „Artemis“-Generation.

Die erste Stufe, die „Artemis 1“, ist bereits geglückt.

„Artemis 2“ - Die Mondumrundung

Nach der ersten Stufe sollen während „Artemis 2“ vier Astronauten den Mond umkreisen, um erstmals die grundlegenden Fähigkeiten der NASA im Bereich der bemannten Raumfahrt zu erproben. Dies geschieht mithilfe der Space Launch System-Rakete und des Orion-Raumschiffs, die nun erstmals mit Besatzung getestet werden.

Der rund zehntägige Flugtest legt den Grundstein für künftige Mondmissionen, darunter die historische Landung der ersten Frau und der ersten Person of Color auf der Mondoberfläche.

„Artemis 2“ baut auf dem Erfolg der unbemannten „Artemis 1“ im Jahr 2022 auf, bei der Ingenieure erstmals die Leistungsfähigkeit der neuen Mega-Mondrakete der NASA getestet und das Orion-Raumschiff bis an seine Grenzen gebracht haben, um ein besseres Verständnis dafür zu gewinnen, wie es sich in der rauen Umgebung des tiefen Weltraums während einer 1,4 Millionen Meilen langen Reise zum Mond und zurück funktioniert.

Die „Orion“-Kapsel an Bord von „Artemis 1“ auf der Startrampe 39-B des Kennedy Space Center in Florida.

© Foto: picture alliance/dpa/Orlando Sentinel via ZUMA Press | Joe Burbank

Wann soll „Artemis 2“ starten?

Voraussichtlich im November 2024 soll der Flug um den Mond stattfinden.

Das ist die Crew von „Artemis 2“

Und das ist die Crew, die mit „Artemis 2“ den Mond umrunden soll:

Reid Wiseman (Commander)

(Commander) Victor Glover (Pilot)

(Pilot) Christina Hammock Koch (Mission Specialist)

(Mission Specialist) Jeremy Hansen (Mission Specialist)