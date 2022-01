Posten des Bundeskanzlers der Bundesrepublik. Anfang des Jahres legte er dafür sein Amt als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen nieder. Doch am Tag der Bundestagswahl wurde er von Koalitionsverhandlungen mit SPD, Grünen und FDP kündigte er an, sein Amt als Parteivorsitzender der Bundes-CDU abzugeben. 2021 träumte Armin Laschet noch vomder Bundesrepublik. Anfang des Jahres legte er dafür sein Amt als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen nieder. Doch am Tag der Bundestagswahl wurde er von Olaf Scholz und der SPD überholt. Nach gescheitertenmit SPD, Grünen und FDP kündigte er an, sein Amt alsder Bundes-CDU abzugeben.

Wer ist der Mann, der zuletzt auf Landesebene Nordrhein-Westfalen führte? Ist er verheiratet und hat Kinder? Wie groß ist Armin Laschet? Was hat er studiert? Alle Infos zu Alter, Familie und Lebenslauf gibt es hier.

Steckbrief zu Armin Laschet: Alter, Familie, Größe, Twitter

Name : Armin Laschet

: Armin Laschet Partei : CDU

: CDU Alter : 60 Jahre

: 60 Jahre Geburtstag : 18. Februar 1961 in Aachen

: 18. Februar 1961 in Aachen Familienstand : verheiratet

: verheiratet Größe : 1,72 Meter

: 1,72 Meter Studium : Rechts- und Staatswissenschaften in München und Bonn

: Rechts- und Staatswissenschaften in München und Bonn Beruf : Jurist

: Jurist Twitter: ArminLaschet

Armin Laschets Familie: Hat er Frau und Kinder?

Zusammen mit drei jüngeren Brüdern wuchs Armin Laschet bei seinen Eltern in Aachen auf. Seine Mutter Marcella war Hausfrau, sein Vater Heinrich arbeitete erst in einer Grube im Eschweiler Bergwerks-Vereins, später, nach einer Umschulung, als Leiter einer Aachener Grundschule.

1985 heiratete Laschet seine heutige Ehefrau Susanne. Die beiden kennen sich bereits aus Kindertagen. Sie haben drei erwachsene Kinder: Zwei Söhne und eine Tochter.

Schule, Studium und Beruf - die Ausbildung von Armin Laschet

Nach seinem Abitur 1981 studierte Laschet Rechts- und Staatswissenschaften in München und Bonn. In dieser Zeit wurde er von der Konrad-Adenauer-Stiftung gefördert und war Mitglied in den katholischen Studentenverbindungen KDStV Aenania München und KDStV Ripuaria Bonn.

Nach dem juristischen Staatsexamen 1987 arbeitete Laschet zwei Jahre lang als journalistischer Volontär beim Radiosender Radio Charivari und daran anschließend bis 1994 als freier Journalist unter anderem für das Bayerische Fernsehen.

Laschets Einstieg in die Politik und sein politisches Engagement auf europäischer Ebene

Mit 18 Jahren trat Armin Laschet 1979 in die CDU ein. Zehn Jahre später wurde er jüngster Ratsherr im Aachener Stadtrat. Bei der Bundestagswahl 1994 gewann Laschet das Direktmandat für den Wahlkreis Aachen-Stadt und zog erstmals in den Bundestag ein.

Lange treu blieb er der Bundespolitik nicht, denn schon wenige Jahre später wechselte er nach Europa: 1999 wurde er zum Europaabgeordneten gewählt und war bis 2005 Mitglied des Europäischen Parlaments. In dieser Zeit war er vor allem in der Außen- und Sicherheitspolitik, der internationalen Zusammenarbeit sowie der Haushaltspolitik tätig.

Sein Werdegang auf Landesebene: Vom Minister bis zum Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen

Nach seinem Engagement in Eutopa trieb es den damals Mitte 40-Jährigen Laschet zur Landespolitik. Erstmals aktiv wurde er 2005 unter dem damaligen norhrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers im Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration.

Nach Rüttgers Rücktritt 2010 bewarb sich Laschet zunächst erfolglos um den Posten des Vorsitzenden der Landes-CDU. Lange auf das Amt warten musste er jedoch nicht: 2012 wurde Laschet von den CDU-Mitgliedern zum neuen Vorsitzenden in NRW gewählt. Dieses Amt hatte er bis zur Bundestagswahl 2021 inne.

Bundesvorsitzender und Kanzlerkandidat der CDU

Mit 53 Prozent der Stimmen wurde Armin Laschet am 16. Januar 2021 zum Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer als CDU-Bundesvorsitzender gewählt. Bei der Wahl setzte er sich gegen Norbert Röttgen und Friedrich Merz durch. Fortan gestaltete sich das Jahr 2021 als Wahlkampf-Jahr. Laschet trat das hoch gesteckte Ziel an, das 16 Jahre alte Erbe von Angela Merkel antreten zu wollen. Das Vorhaben scheiterte bei der Bundestagswahl im September, nachdem Olaf Scholz mit der SPD am Wahltag mehr Stimmen erreichte und somit Merkels Nachfolger wurde. Laschet kündigte daraufhin an, sein Amt als Bundes-Vorsitzenden abzugeben.

Wahlkampfabschluss vor der Bundestagswahl 2021: CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet mit einem Lebkuchenherz auf der Bühne.

Armin Laschet: Wie groß ist der CDU-Politiker?

Folgt man Such-Trends auf Google, scheinen sich viele Menschen für die Größe des CDU-Politikers zu interessieren. Dem Zeit-Magazin gegenüber äußerte er sich bezüglich seiner Größe: 1,72 Meter sei er groß. Immerhin genauso groß wie Gerhard Schröder und Helmut Schmidt, ergänzte er in dem Gespräch.

Das skurrile Bild auf Twitter: Laschet mit Handy am Ohr

Armin Laschet mit Handy am Ohr. So weit so gut. Doch das Foto, das Ende Oktober durch die sozialen Medien ging, zeigte doch etwas skurriles: Zu sehen ist Laschet wie er im Parlament telefoniert. Doch seine Hand hält nicht etwa das Handy, sondern er fasst sich ins Gesicht. Trotzdem bleibt das Telefon fixiert an seinem Ohr.

Auf Twitter sorgte dieses Bild für viele Lacher. Noch mehr wurde darüber spekuliert. Laschet selbst klärte das Bild in der Sendung „Maischberger. Die Woche“ auf: „Man legt es an den Kopf und telefoniert. Das habe ich zigmal gemacht – und irgend­jemand hat das jetzt mal foto­grafiert. Das ist ganz einfach, es klebt doch nichts.“