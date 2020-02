Er wurde mit seinem Pferd und üppigen Beigaben bestattet: Im vergangenen Sommer haben Archäologen in Nordendorf (Landkreis Augsburg) ein gut erhaltenes Grab eines Reiterkriegers aus dem Frühmittelalter (etwa 500 bis 1000 n. Chr.) entdeckt. Am Montag (11.00 Uhr) will das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege den Fund in München vorstellen.

Den Angaben zufolge handelt es sich um ein noch vollständiges Grab. Besonders daran sei, dass es nicht ausgeraubt wurde. Zu den Beigaben zählen koptisches Geschirr und Goldblattkreuze, was nach Angaben der Experten auf eine wohlhabende Bevölkerungsgruppe hindeutet.