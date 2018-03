Arbeitsunfall in Heidelberg: Bauarbeiter in Lebensgefahr

Heidelberg / DPA

Bei Baumaßnahmen an einem Gebäude in Heidelberg ist ein Mann schwer verletzt worden. Nach Aussagen der Polizei vom Donnerstag fiel aus noch ungeklärten Gründen ein Sack voll Bauschutt auf den Bauarbeiter. Dieser war am Mittwochmorgen in einem der unteren Stockwerke des Gebäudes an einem Balkon beschäftigt. Ein Arbeitskollege alarmierte umgehend einen Notarzt. Der Bauarbeiter wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr.

