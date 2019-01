Ettenheim / DPA

Ein 49 Jahre alter Arbeiter hat sich in Ettenheim (Ortnenaukreis) bei einen Arbeitsunfall schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann starb am Donnerstag im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er war am Mittwoch mit Verladearbeiten beschäftigt und dabei mit seinem Gabelstapler von einer Rampe gekippt. Er wurde eingeklemmt und nach Freiburg in die Klinik gebracht. Die Polizei ermittle nun die Unfallursache.

PM