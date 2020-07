Ein 53 Jahre alter Arbeiter hat bei einem Unfall in Pforzheim tödliche Verletzungen erlitten. Ersten Ermittlungen zufolge war der Mann am Dienstagnachmittag in zehn Metern Höhe mit Baumarbeiten zugange, wie die Polizei mitteilte. Aus noch unbekannter Ursache fiel er aus dem Arbeitskorb, der sich auf einer Hebebühne befand. Der Mann stürzte laut Polizei zu Boden und starb noch vor Ort an seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen des Vorfalls.