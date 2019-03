Nach dem Sturz von einem Hallendach in Reutlingen ist ein Arbeiter gestorben. Laut Polizeiangaben vom Freitag hatte der 50-Jährige am Donnerstag auf einer Halle gearbeitet, als er durch das Dach brach und etwa fünf Meter in die Tiefe stürzte. Rettungskräfte reanimierten den Mann und brachten ihn ins Krankenhaus, wo er am Abend starb. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt, ob alle Vorschriften eingehalten wurden.

Mitteilung der Polizei