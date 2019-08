Ungewöhnlicher Besuch auf einer Baustelle in Backnang (Rems-Murr-Kreis): Ein Arbeiter hat auf einem Baugerüst eine rot-weiß gemusterte Schlange entdeckt. Sicherheitshalber hätten die Männer zunächst den Rückzug angetreten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ein fachkundiger Beamter gab Entwarnung. Es handelte sich um eine harmlose Königsnatter. Eine Streifenwagenbesatzung brachte die Schlange nach dem Fund vom Montag zur Untersuchung in den Zoologisch-Botanischen Garten Wilhelma in Stuttgart. Die Polizei geht davon aus, dass das Tier entweder seinem Besitzer entwischt oder ausgesetzt worden war.

Mitteilung der Polizei