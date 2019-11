Beim Verladen eines 250 Kilogramm schweren Betonblocks ist ein Mann in Bad Peterstal-Griesbach (Ortenaukreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Mann den Block am Vorabend zusammen mit einem Kollegen an eine Lastenkralle gehängt, um ihn anzuheben. Beim Abladen des Betonblocks soll sich die schwere metallene Kralle unvermittelt gelöst und den Mann dabei mit voller Wucht getroffen haben. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht und ist mittlerweile außer Lebensgefahr.

Pressemitteilung Polizei