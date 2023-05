viele Apotheken in Deutschland geschlossen bleiben. Laut einer aktuellen Befragung von 57 Prozent der leitenden Apotheker:innen ihre Apotheke schließen. Brancheninsider gehen davon aus, dass sich die Zahl noch deutlich erhöhen wird. Doch wann, wo und wie lange wird eigentlich genau gestreikt? Wer am 14. Juni ein Rezept in einer Apotheke einlösen will, der wird es schwer haben, denn wegen eines Protesttags gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung sollen an diesem Tagbleiben. Laut einer aktuellen Befragung von aposcope wollender leitenden Apotheker:innen ihre Apotheke schließen. Brancheninsider gehen davon aus, dass sich die Zahl noch deutlich erhöhen wird.

Apotheken Protesttag: Wann wird protestiert?

Laut der Webseite der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) sollen Apotheken am 14.06.2023 geschlossen bleiben. Weitere Protesttage sind bislang nicht angekündigt.

Wo bleiben die Apotheken überall geschlossen?

Der Protest-Aufruf gilt bundesweit. Somit sind Apotheken in ganz Deutschland betroffen. Es bleibt allerdings abzuwarten, wer sich alles dem Protest anschließt und in welcher Form. Laut der aktuellen aposcope-Befragung sagt mehr als die Hälfte (57 Prozent) der leitenden Apotheker:innen, dass die eigene Apotheke am 14. Juni geschlossen bleibt. 10 Prozent schließen für eine begrenzte Zeit. Weitere 26 Prozent denken noch darüber nach.

Bekommt man jetzt am 14. Juni keine Medikamente?

Doch – die Arzneimittelversorgung soll an dem Protesttag aufrechterhalten bleiben – allerdings nur über die Notdienstapotheken.

© Foto: Marcus Brandt/dpa

Gesundheitspolitik der Bundesregierung in Grund für den Protest

Der Protesttag der Apotheken richtet sich gegen gesundheitspolitische Entscheidungen der Bundesregierung. „Für unseren Berufsstand steht fest: Die Bundesregierung hat diesen Protesttag provoziert“, so die Präsidentin der ABDA. „Lieferengpässe, Personalnot und eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung. Weil die Bundesregierung in ihren Gesetzesvorhaben immer wieder die Probleme der öffentlichen Apotheken übergeht, destabilisiert sie die Arzneimittelversorgung in Deutschland“.

Die Branche fordert unter anderem Honoraranhebungen. Die Zahl der Apotheken fiel zuletzt unter die Marke von 18 000, Ende März gab es bundesweit noch 17 939 Apotheken - das war der niedrigste Stand seit mehr als 40 Jahren. Erfasst werden Hauptapotheken und Filialen, von denen Apotheker bis zu drei betreiben können.

Die ABDA hat ihre Mitgliedsorganisationen nun über den bevorstehenden Protesttag informiert und auch über die Vielzahl an Unterstützungsmaßnahmen, die von der Bundesvereinigung in den kommenden Wochen bereitgestellt werden. Gleichzeitig sind die Kammern und Verbände dabei, diesbezüglich mit Apotheken in allen Bundesländern zu kommunizieren. Der diesjährige "Tag der Apotheke" am 7. Juni wird ebenfalls im Zeichen des politischen Protests stehen.

(mit Material von ots und dpa)

Protesttag der Apotheken am 14. Juni