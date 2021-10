Die große Siegeskundgebung der radikalislamischen Taliban in Afghanistan ist von einem Anschlag vor einer Kabuler Moschee überschattet worden. Bei der Explosion am Rande einer Trauerfeier für die Mutter des Taliban-Sprechers Sabihullah Mudschahid gab es laut einem Behördenvertreter fünf Tote und elf Verletzte. Bei der Siegeskundgebung vor rund 1500 Anhängern in Kohdaman nördlich von Kabul gaben sich die neuen Herrscher von Afghanistan jedoch selbstbewusst.

Explosion in Kabul heute: Anschlag bei Moschee

Die Explosion ereignete sich nach Angaben von Taliban-Sprecher Mudschahid in der Nähe des Eingangs der Eid-Gah-Moschee. Der Sprecher des afghanischen Innenministeriums, Kari Sajed Chosti, sprach zunächst von zwei toten Zivilisten.

Ein Vertreter der afghanischen Kulturkommission, der nicht namentlich genannt werden wollte, sagte später der Nachrichtenagentur AFP, es gebe fünf Tote und elf Verletzte, darunter sowohl Taliban als auch Zivilisten. Der Sprengsatz sei am Eingang der Moschee platziert gewesen und detoniert, als die Gläubigen die Moschee verließen. Im Zusammenhang mit dem Anschlag seien drei Verdächtige festgenommen worden, sagte der Behördenvertreter weiter.

Anschlag bei Taliban-Trauerfeier in Kabul am Sonntag

In der Eid-Gah-Moschee fand am Sonntagnachmittag eine Gebetszeremonie für Mudschahids Mutter statt, die in der vergangenen Woche gestorben war. Mudschahid hatte die Trauerfeier am Samstag auf Twitter angekündigt. "Alle Menschen und Freunde sind eingeladen, teilzunehmen", schrieb er dazu.

"Ich hörte das Geräusch einer Explosion in der Nähe der Eid Gah Moschee, gefolgt von Schüssen", sagte Ahmadullah, Besitzer eines Geschäfts in der Nähe der Moschee, zu AFP. Demnach hatten die Taliban kurz vor der Detonation wegen der Trauerfeier die Straße gesperrt.

AFP-Reporter, die sich an zwei unterschiedlichen Orten in der Hauptstadt aufhielten, hörten ebenfalls eine Explosion und Schüsse. Später sahen sie, wie Menschen in blutverschmierter Kleidung ins nahe gelegene Kabuler Notfallkrankenhaus eingeliefert wurden. Taliban-Kämpfer begaben sich zum Krankenhaus, um Blut zu spenden.

Tödlicher Anschlag in Kabul nach Flughafen-Attentat

Es war der erste tödliche Anschlag in der Hauptstadt seit Ende August. Am 26. August hatte ein Selbstmordattentäter am Flughafen von Kabul mindestens 72 Menschen getötet und mehr als 150 weitere verletzt. Zu dem Angriff bekannte sich der mit den Taliban verfeindete Afghanistan-Ableger der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS).

Kurz vor der Explosion vor der Moschee hatten die Islamisten am Sonntag ihre Siegeskundgebung in Kohdaman mit einer Parade zu Ehren ihrer Kämpfer und "Märtyrer" gestartet. Es erklang Musik, dutzende schwer bewaffnete Kämpfer standen Wache, während die aus rund 1500 Männern und Jungen bestehende Menge stundenlangen Reden lauschte.

"Dies ist der Tag, auf den wir gewartet haben", sagte der neue Flüchtlingsminister Chalil Hakkani. Die USA hatten Hakkani 2011 als "Terroristen" eingestuft und ein Kopfgeld von fünf Millionen Dollar ausgesetzt. Er ist ein prominenter Anführer des berüchtigten, von seinem Bruder Dschalaluddin gegründeten Hakkani-Netzwerks. Afghanistan habe eine "glänzende Zukunft" vor sich, sagte er nun. "Mein Rat an die Welt ist, dass sie Afghanistan den Afghanen überlässt."

Einer der Redner, der als Rahmatullah vorgestellt wurde, führte den Sieg der Taliban darauf zurück, dass die Jugendlichen "für Selbstmordanschläge Schlange gestanden" hätten.

Die Herrschaft der Taliban über Afghanistan wurde bislang von keiner ausländischen Regierung anerkannt und die USA, Europa und andere Staaten haben Hilfszahlungen, auf die das Land seit Jahren angewiesen ist, infolge der Machtübernahme der Islamisten eingestellt. Sie fordern unter anderem eine Regierung unter Einbindung von Frauen und Vertretern aller Volksgruppen des Landes.