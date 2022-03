Krieg in der Ukraine ein: Das Hacker-Kollektiv hat nach eigenen Angaben einen „Cyber-Krieg“ gegen Russland begonnen. Wie der Twitter-Kanal „Cyberkrieg gegen Putin in seinen Verbündeten verwickelt. Wir, als Aktivisten, werden nicht stillhalten während russische Streitkräfte unschuldige Menschen ermorden, die versuchen ihre Heimat zu verteidigen.“ Anonymous mischt sich in denein: Das Hacker-Kollektiv hat nach eigenen Angaben einen „Cyber-Krieg“ gegen Russland begonnen. Wie der Twitter-Kanal „ YourAnonNews “ am 1. März schreibt: „Anonymous Aktivisten sind in einemgegen Putin in seinen Verbündeten verwickelt. Wir, als Aktivisten, werden nicht stillhalten während russische Streitkräfte unschuldige Menschen ermorden, die versuchen ihre Heimat zu verteidigen.“

In diesem Artikel sollen folgende Fragen beantwortet werden:

Wer steckt hinter „ Anonymous “?

“? Was ist ihr Ziel ?

? Wie agiert die Gruppe aktuell im Krieg in der Ukraine?

Anonymous: Wer steckt hinter dem Hacker-Kollektiv?

„Anonymous“ wird immer wieder mit spektakulären Hacker-Angriffen in Verbindung gebracht. Die Gruppe bezeichnet sich selbst als „Hacktivisten“ – also als Aktivisten, die mit Hackerangriffen öffentlich demonstrieren. Kennzeichen von Anonymous ist eine Maske, die das Gesicht des britischen Verschwörers Guy Fawkes darstellt.

Wer genau hinter der Gruppe steckt beziehungsweise wer Mitglied ist, ist unbekannt. Die Gruppe versteht sich als loses Bündnis, sie ist in keiner Weise zentralisiert oder offiziell organisiert. Das Motto von Anonymous lautet: „We are Anonymous, we are legion, we do not forgive, we do not forget. Expect us.“ [Deutsch: Wir sind Anonymous, wir sind viele, wir vergeben nicht, wir vergessen nicht. Erwartet uns.]

Da das Kollektiv nicht zentralisiert ist, hat es auch kein geeintes Ziel. Es gibt aber grundsätzliche Prinzipien, denen Anonymous zu folgen scheint:

Sie sind gegen Zensur , insbesondere Internetzensur

, insbesondere Internetzensur Ihre Aktivitäten richten sich gegen Diktatoren

gegen Menschenrechtsverletzern

gegen Unterdrückung

Anonymous gegen Russland: Cyber-Krieg für die Ukraine

Seitdem Russland am 24. Februar 2022 die Ukraine angegriffen hat, hat sich Anonymous mit verschiedenen Cyberattacken gegen den Kreml eingemischt. Das Kollektiv hat einen „Cyber-Krieg“ ausgerufen und greift Russland in verschiedenen Formen an. Es nennt diese Aktivitäten „Operation Russia“.

Anonymous greift Kreml, Duma und Staatsmedien an

Ende der russischen Invasion in der Ukraine gefordert wurde. Die Hacker-Gruppe "Anonymous" hat sich zu einem Angriff auf die Portale mehrerer russischer Staatsmedien bekannt. Auf den Websites der staatlichen Nachrichtenagenturen Tass und Ria Nowosti, der Zeitung "Kommersant", der Kreml-freundlichen Tageszeitung "Iswestja" sowie des Magazins "Forbes Russia" war für einige Minuten eine Botschaft zu lesen, in der einin der Ukraine gefordert wurde.

"In einigen Jahren werden wir wie in Nordkorea leben. Warum muss das sein?", lautete die Nachricht. "Damit (Präsident Wladimir) Putin in den Geschichtsbüchern landet? Dies ist nicht unser Krieg, beenden wir ihn!"

Bereits am Donnerstag hatte "Anonymous" die Website des russischen TV-Senders RT attackiert. Am Samstag folgten Hackerangriffe auf die Internetpräsenzen des Kreml, der Duma und des russischen Verteidigungsministeriums, zu denen sich die Gruppe ebenfalls bekannte.

Google Bewertungen: Russische Restaurants erhalten neue Rezensionen

Die Gruppe „Anonymous“ hat auf Twitter die Menschen dazu aufgerufen, Bewertungen für Restaurants, Cafés und andere Unternehmen bei Google zu hinterlassen und in den Texten auf den Ukraine-Krieg hinzuweisen. Als Beispiel schrieb auf Twitter „YourAnonNews“, könne man schreiben: „Das Essen war super! Leider hat Putin uns den Appetit verdorben, indem er in die Ukraine einmarschiert ist. Steht auf gegen euren Diktator, hört auf, Unschuldige zu töten! Eure Regierung lügt euch an. Steht auf!“

Die Rezensionen auf verschiedenen Unternehmen sind zum Teil auf Russisch, zum Teil auf Englisch verfasst.