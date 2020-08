Nach einem Streit in einem Fahrstuhl hat ein Mann in Konstanz seinen Kontrahenten mit einem Teppichmesser angegriffen. Ein 46 Jahre alter Handwerker und ein 25-Jähriger gerieten am Samstag während der Fahrt im Lift aneinander, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Im Bereich des Hauseingangs wurden beide handgreiflich, dabei zog der 46-Jährige das Teppichmesser.

Der Jüngere erlitt oberflächliche Schnittverletzungen und kam ins Krankenhaus. Gegen den 46-Jährigen wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Streitpunkt war laut Polizei die Fahrstuhlnutzung; weitere Details zu dem Disput waren zunächst nicht bekannt.