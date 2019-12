Ein Angler hat am Samstagmorgen einen leblosen Mann im Rhein bei Brühl entdeckt. Die von ihm alarmierten Rettungskräfte zogen den Leichnam an Land. Wie die Polizei weiter mitteilte, handelt es sich bei dem Toten um einen etwa 60 bis 70 Jahre alten Mann. Die Identität stand am Samstagmittag noch nicht fest. Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder auf andere Beteiligte.

