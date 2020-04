Mit einem Luftgewehr hat ein bislang unbekannter Täter auf eine Taube geschossen und sie an Flügel und Brust verletzt. Die Taube fiel auf den Spielplatz einer Karlsruher Kita, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Dort fanden ein Kind und eine Erzieherin den verwundeten Vogel. Ein Tierarzt stellte fest, dass das Luftgewehr-Projektil durch den rechten Flügel geflogen war und noch im Oberkörper der Taube steckte. Die Polizei sucht den Schützen oder Zeugen, die den Vorfall am Dienstagmorgen mitbekommen haben.

Mitteilung der Polizei