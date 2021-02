Sondersendung mit Bundeskanzlerin Angela Merkel um 20:15 Uhr in der ARD.

Dabei geht es vermutlich um die Coronakrise, den Lockdown und ums Impfen

Die letzten Monate ihrer Kanzlerschaft scheinen für Angela Merkel zugleich die herausforderndsten zu sein. Der Druck auf die Regierung in der Coronakrise ist enorm. Die Kritik an Lockdown und Impfstrategie in der Bevölkerung wächst. Lieferengpässe der Pharmaunternehmen lassen die Regierung schwach aussehen, zugleich appellieren die regierenden Politiker weiter an die Menschen und bittet um Geduld und Verständnis. Und auch die Opposition ist unzufrieden: Sie kritisiert Versäumnisse und zu wenig handfeste Ergebnisse.

Sondersendung in der ARD mit Kanzlerin Merkel

Am Dienstagabend will sich Merkel in der ARD-Sendung „Farbe bekennen“ den wichtigsten Fragen stellen. Ab 20.15 Uhr wollen Tina Hassel, Studioleiterin und Chefredakteurin Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, und ARD-Chefredakteur Rainald Becker der Bundeskanzlerin in der 15-minütigen Sondersendung auf den Zahn fühlen.

Nächster Corona-Gipfel zu Lockerungen

Derweil rückt die nächste wichtige Beratung schon in den Blick: Am Mittwoch, 10.2.21, wollen Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder darüber entscheiden, ob der zunächst bis 14. Februar befristete Lockdown in Deutschland erneut verlängert wird. Politiker machen wenig Hoffnung auf Lockerungen.

Oppositionsparteien und Verbände zeigten sich am Dienstag enttäuscht über die Ergebnisse des sogenannten Impfgipfels. Aus der Wirtschaft kam Kritik wegen fehlender Perspektiven für einen Weg aus dem Lockdown.