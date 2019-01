Fernsehen Andrea Sawatzki und „Scheidung für Anfänger“

Ulm / Cornelia Wystrichowski

Sie sind ein echtes Promi-Schau­­spielerpaar: Andrea Sawatzki und Christian Berkel sind seit mehr als 20 Jahren miteinander liiert und seit 2011 verheiratet. In einer Beziehungskomödie spielen die beiden nun ausgerechnet ein Ehepaar, das sich kurz vor der Silberhochzeit trennt und einen schmutzigen Rosenkrieg liefert.

Frau Sawatzki, wie ist es, mit dem eigenen Ehemann vor der Kamera bis aufs Blut zu streiten?

Andrea Sawatzki: Es war schon sehr speziell. Man glaubt ja immer, seinen Ehepartner zu kennen, und wenn man sich dann in Filmrollen gegenübersteht, als andere Menschen, ist das spannend. Aber es hat uns unglaublichen Spaß gemacht. Es ist ja gerade das Schöne an unserem Beruf, dass man ins Extrem gehen darf, wo man es im normalen Leben nicht tut. Christian und ich wollten diese Schlammschlacht ja nicht nur lustig darstellen, sondern auch den Schmerz spürbar machen. Und das geht, glaube ich, am besten, wenn man in einer gesunden Beziehung steckt, so wie wir.

Die Ehe der Filmfiguren ist nach 24 Jahren öde geworden. Kann man den Beziehungsalltag überhaupt frisch und lebendig halten, wenn man so lange zusammen ist?

Bei uns zumindest funktioniert es. Man muss natürlich etwas dafür tun. Eine Beziehung muss immer in Bewegung bleiben, man muss den Respekt vor dem anderen bewahren, man muss neugierig sein. Ich habe manchmal das Gefühl, in vielen Beziehungen leben die Menschen nach Bildern von heilen Familien, die sie in Zeitungen, im Fernsehen oder in den sozialen Netzwerken sehen. Es gibt gerade eine große Oberflächlichkeit in unserer Gesellschaft, die auf die ein oder andere Ehe übergreift. Die Leute müssen mehr miteinander reden, auch mit ihren Kindern, und die ganzen Eindrücke der Außenwelt, der Medien, die einen ständig belagern, ausblenden.

Sie und Christian Berkel sind seit 2011 verheiratet, aber schon viel länger ein Paar. Fühlt es sich mit Trauschein anders an als vorher?

Es ist ein schönes Gefühl zu sagen: „Mein Mann.“ Ich denke, Christian geht es genauso, wenn er sagen kann: „Meine Frau.“ Es ist auch schön, immer wieder den Ring anzugucken. Das Gefühl der Zusammengehörigkeit ist für mich gewachsen gegenüber den Zeiten, in denen wir in wilder Ehe gelebt haben.

Wie oft standen Sie schon gemeinsam vor der Kamera?

Wir haben fünf oder sechs Mal in denselben Filmen mitgespielt, davon aber nur in drei auch gemeinsame Szenen gehabt. Dabei arbeiten wir sehr gerne zusammen. Ich hatte mit Christian noch nie eine Komödie gespielt. Und ich muss sagen, es war toll. Ich war ja schon immer ein großer Fan von ihm und bin sehr begeistert, er ist ein toller Kollege. Ich hoffe, dass noch weitere Projekte mit uns beiden folgen.

Haben Sie spezielle Rituale bei einem gemeinsamen Dreh?

Nein, gar nicht. Nach der Arbeit gehen wir ganz normal nach Hause, freuen uns auf die Kinder, kochen, gehen mit den Hunden raus, räumen auf, machen die Wäsche. Am Set ist es im Grunde genommen auch nicht anders als mit anderen Kollegen, weil man sich bemüht, Teil des Teams zu sein, und sich nicht als Paar gegen die anderen verschließen will.

Man sagt, ab 50 werde es für Frauen schwieriger, schöne Rollen zu finden. Warum ist das bei Ihnen anders?

Ich habe frühzeitig in verschiedenen Genres gearbeitet und unterschiedlichste Rollen gespielt. Das erleichtert das Älterwerden vor der Kamera, weil man besser in Filme zu integrieren ist, wenn man verschiedene Typen darstellen kann. Schwierig ist es, wenn man sich darauf verlässt, hübsch zu sein, denn damit ist es irgendwann nicht mehr so wie früher. Wobei ich ja alternde Schauspieler total interessant finde, es gibt zu wenige Filme über ältere Menschen. Aber das wird sich ändern, in einer älter werdenden Gesellschaft werden ältere Schauspieler künftig mehr wertgeschätzt.

