Nun soll das Verfahren vor dem Amtsgericht Reutlingen am Montag (13.30 Uhr) erneut beginnen. Nach Angaben des Gerichts hatten sich die Großeltern der Kinder, die fünf und neun Jahre alt sind, bereits 2017 ans Jugendamt gewandt. Ein drittes Kind war überraschend gestorben, nach Angaben der Angeklagten am plötzlichen Kindstod. Im Juli 2019 holte das Jugendamt die beiden Kinder aus ihrer Familie. Diese sind seitdem in Pflegefamilien untergebracht, die Eltern haben kein Besuchsrecht, weil sie mit Entführung gedroht hatten. Der 36 Jahre alte Vater und die 29 Jahre alte Mutter hatten im November kurzfristig gegenüber ihren Pflichtverteidigern behauptet, sie seien verhandlungsunfähig. Ein entsprechendes Attest legten sie allerdings nicht vor. Das Amtsgericht Reutlingen erließ daraufhin einen Haftbefehl gegen die Eltern.