Wie die Polizei mitteilt, rief ein Mitarbeiter der Universität Konstanz am Dienstag gegen 12.20 Uhr die Polizei, weil jemand im sozialen Netzwerk Jodel behauptet hatte, dass in der Mensa der Uni Konstanz gerade ein Amoklauf stattfinde.

Das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz schickte mehrere Streifenwagenbesatzungen zum Universitätsgelände. Die Studenten mussten die Gebäude auf dem Campus verlassen, Absperrungen wurden eingerichtet. Außerdem wurde der Busverkehr von und zur Uni vorsorglich eingestellt.

Jedoch war laut der Polizei nach rund 30 Minuten klar, dass es keine tatsächliche Gefährdungssituation gab. Gegen 13.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Noch während des Einsatzes war der Beitrag bei Jodel gelöscht worden, und der unbekannte Autor des Posts schrieb, dass es sich nur um einen Scherz gehandelt habe.

Student: Polizei rückte wegen des Amokalarms in voller Montur an

Ein Jura-Student der Uni Konstanz berichtet, dass er mit einigen Kommilitonen gerade im Hof in der Mittagspause gesessen sei, als plötzlich die Polizei gekommen sei und alle aufgefordert habe, das Gelände zu verlassen. Die Polizei sei „in voller Montur“ angerückt. Aufregung habe unter den Studenten nicht geherrscht, wir waren „eher überrascht“, erzählte der junge Mann.

Uni Konstanz schickt Mail zur Entwarnung

Die Uni Konstanz selbst schrieb nach dem Einsatz in einer Mail an die Studenten, dass über die Social-Media-App Jodel eine Bedrohung durch Schusswaffen in der Mensa gemeldet worden sei und betonte: „Hierbei handelt es sich um eine Fake-Meldung. Es lag zu keinem Zeitpunkt eine Bedrohung vor. Aufgrund der Warnung kam sofort die Polizei auf den Campus und hat sich um die Sicherung der Lage gekümmert. Wenn Sie Polizistinnen und Polizisten gesehen haben, hatte dies den Zweck, den Wahrheitsgehalt der Meldung zu überprüfen und den Campus zu sichern. Mittlerweile wurde der gesamte Campus der Universität wieder freigegeben. Sie können alle Gebäude der Universität betreten.“

Polizei ermittelt nun gegen den Urheber des Jodel-Posts

Den Urheber der Amok-Warnung erwarten nun rechtliche Konsequenzen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren insbesondere mit dem Ziel der Identifizierung des Verfassers der Nachricht eingeleitet, heißt es in der Polizeimeldung.

