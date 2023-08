an einer Schule in Sachsen. In der sächsischen Stadtgibt es derzeit einen größeren Polizeieinsatz. Es sei ein Amokalarm an einer Schule ausgelöst worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Die Beamten prüfen derzeit, ob eine ernsthafte Bedrohungslage besteht. Laut Bild soll an der Schule eine Person mit einer Stichwaffe gesichtet worden sein. Demnach soll mindestens ein Schüler aus der 3. Klasse verletzt worden sein. Tatverdächtig sei ein Siebtklässler der Schule. Eine offizielle Bestätigung der Polizei gibt es noch nicht.