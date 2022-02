An einer Schule in Köln (Heinrich-Böll-Gesamtschule) läuft am Freitag, 04.02.22, ein Großeinsatz der Polizei. Es ist ein Amok-Alarm ausgelöst worden. Die Schülerinnen und Schüler haben sich in den Räumen verbarrikadiert und die Polizei durchsucht das Gebäude.

Eine verdächtige Person sei gemeldet worden, deshalb wurde der Amokalarm ausgelöst.

ausgelöst. Der Bereich um die Schule ist abgesperrt und soll gemieden werden.

Die aktuelle Gefahrenlage ist noch nicht klar.

Amok-Alarm an Kölner Schule: Polizeieinsatz am 4.2.22

Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sei gegen 9.30 Uhr am Freitagmorgen der Notruf eines Schülers über die 110 eingegangen. Dieser habe der Polizei eine verdächtige Person gemeldet. Es sei Amok-Alarm ausgelöst worden. „Wir sperren im Bereich der Heinrich-Böll-Gesamtschule“, schreibt die Kölner Polizei auf Twitter.

Die Schülerinnen und Schüler hätten sich laut RND-Informationen in ihren Räumen eingeschlossen. Die Einsatzkräfte würden nun das Schulgelände durchsuchen.

Heinrich-Böll-Gesamtschule Köln: Polizei durchsucht die Schule

„An der Heinrich-Böll-Gesamtschule wurde Amok-Alarm ausgelöst. Wir haben derzeit keine Feststellungen zu einem bewaffneten Täter. Unsere Kolleginnen und Kollegen durchsuchen das Schulgelände.“ Das schreibt die Polizei NRW auf Twitter und hält die Leute über die Sozialen Medien auf dem Laufenden. Derzeit ist nicht bekannt, ob es tatsächlich einen Angreifer gibt.