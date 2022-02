Am Montagmorgen, 07. Februar. 2022, ist es in Asperg im Landkreis Ludwigsburg zu einem Großeinsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst gekommen. Ausgelöst wurde dieser durch einen Amok-Alarm an einer beruflichen Schule. Was ist passiert?

Großeinsatz nach Auslösung von Amok-Alarm in Asperg

Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg mitteilte, wurde gegen 9.50 Uhr an einer beruflichen Schule in Asperg ein Amok-Alarm ausgelöst. „Nach der Auslösung eines AMOK-Alarms sind Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr aktuell mit starken Kräften an einer beruflichen Schule in Asperg“, hieß es am Montagvormittag des 07.02.

Polizei Ludwigsburg: Keine Gefahrenlage nach Amok-Alarm an Schule in Asperg

Doch die Polizei gab frühzeitig eine vorsichtige erste Entwarnung, dass nach derzeitigen Erkenntnissen keine Gefahrenlage bestehe. Der Alarm war mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst worden. Die Überprüfungsmaßnahmen vor Ort dauern noch an.