Schnäppchenjäger und Whisky-Freunde kommen in diesen Tagen auf ihre Kosten! Am 11. und 12. Juli bietet Amazon für seine Prime-Kunden zahlreiche vergünstigte Produkte an. Aktuell im Angebot: viele Whisky-Sorten.

Whisky-Rabatt: Diese Sorten gibt es auf Amazon ab sofort günstiger

Whisky-Fans aufgepasst: Der Online-Händler Amazon bietet ab sofort viele Sorten aus Schottland, Irland & Co. vergünstigt an. Hier eine Übersicht:

Highland Park 12 Jahre: 29,79 Euro (40 Prozent Rabatt)

Cardhu Amber Rock: 23,99 Euro (40 Prozent Rabatt)

Maker’s Mark: 17,99 Euro (36 Prozent)

Dhalwinnie 15 Jahre: 29,99 Euro (35 Prozent Rabatt)

Talisker Port Ruighe: 35,99 Euro (31 Prozent Rabatt)

Bulleit 10 Jahre Bourbon: 25,99 Euro (32 Prozent Rabatt)

Roe & Co 106 Blended Irish Whisky: 21,99 Euro (31 Prozent Rabatt)

Cragganmore 12 Jahre: 27,99 Euro (30 Prozent Rabatt)

Was ist der Amazon Prime Day?

Ausschließlich Kunden von Amazon Prime können diese Rabatte nutzen. 2022 erwirtschaftete Amazon laut Schätzungen von Seit 2015 veranstaltet der Online-Händler Amazon den Prime Day. Während dieser Rabatt-Aktion werden viele Produkte aus dem Sortiment zu einem reduzierten Preis angeboten.2022 erwirtschaftete Amazon laut Schätzungen von „digitalcommerce360.com“ am Prime Day 12,1 Milliarden US-Dollar. Damit gilt diese Rabatt-Aktion neben dem Weihnachtsgeschäft und der Cyber Week zu den wichtigsten Verkaufstagen von Amazon. Auch dieses Angebot dürft ihr euch auf Amazon nicht entgehen lassen.

*Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.