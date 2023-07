Schnäppchenjäger haben in diesen Tagen besonders viel Spaß! Am 11. und 12. Juli bietet Amazon für seine Prime-Kunden zahlreiche vergünstigte Produkte an. Aktuell im Angebot: ein QLED-Fernseher von Samsung (QN90B).

Das kann der Samsung Neo QLED 4K-Fernseher

Der angebotene 4K-Fernseher der Marke Samsung (QN90B) bietet laut Amazon zahlreiche technische Funktionen. Hier eine Übersicht:

Größe: 43 Zoll

Farbe: Titanschwarz

Dank Quantum HDR 1500 können Zuschauer Amazon zufolge einen „höheren Kontrast und lebensnahe Farben genießen“

Dolby Atmos und Top Channel-Lautsprecher

Motion Xcelerator Turbo Pro soll Gaming in 4K möglich machen

Smart-TV-Funktionen

Samsung-4K-Fernseher: Unglaubliche 61 Prozent Rabatt für Prime-Kunden

Mitglieder von Amazon-Prime bekommen den Samsung Neo QLED 4K-Fernseher ab sofort 61 Prozent billiger. Statt 1.649 Euro kostet das Gerät des südkoreanischen Herstellers während der Prime Days nur noch 649 Euro. Hier könnt ihr euch das Angebot auf Amazon anschauen.* bekommen den Samsung Neo QLED 4K-Fernseher ab sofort 61 Prozent billiger.

Samsung-Fernseher stark reduziert: Geht es noch günstiger?

Amazons neuestes Angebot für den besagten Samsung-Fernseher ist derzeit am günstigsten. Es gibt keine anderen Online-Händler, die das Gerät billiger verkaufen. Das aktuelle Angebot ist allerdings kein Tiefpreis: Im März 2023 wurde der Fernseher von Samsung laut Es gibt keine anderen Online-Händler, die das Gerät billiger verkaufen.Im März 2023 wurde der Fernseher von Samsung laut idealo.de für 450 Euro angeboten.

*Dieser Beitrag enthält Affiliate-Links. Was bedeutet das? Sollten Sie über die Links zu den Produkten einen Kauf abschließen, erhält swp.de eine kleine Provision. Die Berichterstattung beeinflusst das nicht. Die Produkte und Angebote in diesem Beitrag wurden redaktionell ausgewählt und bewertet.