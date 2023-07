Schnäppchenjäger kommen in diesen Tagen auf ihre Kosten! Am 11. und 12. Juli bietet Amazon zahlreiche vergünstigte Produkte an. Aktuell im Angebot: der Fire TV 4 von Amazon.

Das kann der Fire TV 4

Die von Amazon produzierte Fire TV 4-Serie bietet dem Online-Händler zufolge beste Unterhaltung in 4K. Weitere Funktionen im Überblick:

Größe: 50 Zoll

Unterstützung für 4K Ultra HD, HDR10, HLG und Dolby Digital Plus

Alexa-Sprachfernbedienung für Fire TV

Streaming-Dienste wie Netflix, Prime Video und Disney+ aufrufbar; auch Free-TV möglich

Fire TV enthält neue Alexa Skills, Features, Smart-Home-Steuerungsoptionen und Sprachfunktionen

3 HDMI-Anschlüsse vorhanden

Amazon Fire TV 4: 45 Prozent Rabatt für Prime-Kunden

Mitglieder von Amazon-Prime bekommen den Fire TV 4 (50 Zoll) stolze 45 Prozent günstiger! Statt 599,99 Euro kostet das Gerät während der Prime Days nur noch 329,99 Euro. Hier könnt ihr euch das Angebot anschauen und den Fire TV 4 von Amazon kaufen. bekommen den Fire TV 4 (50 Zoll) stolze 45 Prozent günstiger!

Amazon Fire TV 4 stark reduziert: Geht es noch günstiger?

Amazons Angebot für den Fire TV 4 (50 Zoll) ist derzeit am günstigsten. Es gibt keine anderen Online-Händler, die das Gerät billiger verkaufen.