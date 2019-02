Jeff Bezos Amazon-Chef Jeff Bezos greift Trump-Freund an

Amazon-Chef Jeff Bezos greift Trump-Freund an

Washington / Von Peter de Thier

Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, wirft dem Chef des US-Boulevardblatts „National Enquirer“ (NE) Erpressung vor. Der „NE“ hatte Berichte und Fotos von einer außerehelichen Beziehung Bezos’ veröffentlicht. Bezos finanzierte daraufhin eine Recherche, ob politische Motive hinter den „NE“-Berichten stehen. Daraufhin erhielt er vonseiten der „NE“-Eigentümer E-Mails mit der Aufforderung, das zu unterlassen, andernfalls würden kompromittierende Fotos von ihm veröffentlicht. Diese E-Mails hat Bezos jetzt veröffentlicht.

Der Skandal hat auch eine politische Dimension: David Pecker, der Chef des Medienkonzerns AMI, dem der „National Enquirer“ gehört, ist ein enger Freund von US-Präsident Donald Trump. Der ist ein ausgesprochener Feind der Zeitung „Washington Post“, die immer wieder von Fehlern und Verfehlungen Trumps berichtet – und die Bezos gehört.

Im Januar hatte Bezos (Vermögen: mehr als 150 Milliarden Dollar) bekanntgegeben, dass er und seine langjährige Frau MacKenzie sich scheiden lassen wollen. Nur wenige Stunden später veröffentlichte der „NE“ die SMS und Fotos vom Amazon-Chef und seiner angeblichen Geliebten, der Nachrichtensprecherin Lauren Sanchez. Das Blatt schrieb, Bezos habe mit Sanchez in seinem 65 Millionen Dollar teuren Privatjet regelmäßig exotische Reiseziele angeflogen.

Bezos beauftragte Privatermittler, die den Veröffentlichungen auf den Grund gehen sollten. Er gab bekannt, dass er politische Beweggründe hinter den „NE“-Be­richten vermutete. Daraufhin forderten hochrangige AMI-Manager Bezos unter Androhung von Nacktfotos per E-Mail auf, die Unterstellung politischer Motivation zu unterlassen.

Anstatt dem Druck nachzugeben, veröffentlichte Bezos Peckers E-Mails, die nach seiner Ansicht „eindeutig Erpressung darstellen. In einem offenen Brief mit der Überschrift „Nein Danke, Herr Pecker“ schreibt Bezos: „Jede Peinlichkeit, die AMI mit verursachen kann, ist zweitrangig, weil es hier um eine wichtigere Sache geht: Wenn ich mich in meiner Position gegen diese Art von Erpressung nicht wehren kann, wer dann?“

Bezos Privatermittler hatten festgestellt, dass Michael Sanchez, der Bruder von Bezos Liebhaberin, enge Kontakte zu Vertrauten von Präsident Trump hat. Der wies allerdings nach Angaben der „Washington Post“ jeden Verdacht zurück.