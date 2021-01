Ein Altpapierlager an einem Pforzheimer Supermarkt ist am Samstagabend in Brand geraten. Die Feuerwehr war für Löscharbeiten vor Ort, wie ein Polizeisprecher sagte. Da das Lager und das Geschäft durch das gemeinsame Dach verbunden seien, müssten die Einsatzkräfte aufwändig sicherstellen, dass sich das Feuer nicht ausbreitet. „Die Feuerwehr muss das Dach öffnen, weil man nicht weiß, wie weit sich das Feuer im Dachbereich in den Markt vorgearbeitet hat“, sagte der Sprecher. Bei der Suche nach Glutnestern solle auch eine Wärmebildkamera zum Einsatz kommen. Der Einsatz könne sich bis weit in die Nacht ziehen, hieß es.