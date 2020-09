Die Right-Livelihood-Stiftung in Stockholm gibt am Donnerstag (9.00 Uhr) bekannt, wer in diesem Jahr dieerhält. Damit ehrt die Stiftung alljährlich imPersönlichkeiten, die sich in besonderem Maße füreinsetzen. Oft geht der Preis, der offiziell Right Livelihood Award heißt, an international eher unbekanntere Akteure. Im Vorjahr fand sich aber auch der prominente Name Greta Thunberg unter den Preisträgern. Mit den traditionellen Nobelpreisen, die auf den Dynamit-Erfinder Alfred Nobel zurückgehen, hat die Auszeichnung nichts zu tun.