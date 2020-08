In Mannheim ist ein Altenheim wegen eines Brandes evakuiert worden. „Der Brand ist aktuell gelöscht, das Gebäude wird derzeit von Polizei und Feuerwehr abgesucht“, teilte die Polizei am Sonntag mit. Über Verletzungen der Bewohner lägen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor. Das Feuer war am späten Nachmittag gegen 16.30 Uhr ausgebrochen. Warum es zu dem Brand kam, war zunächst unklar.