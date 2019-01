Kleinwalsertal Allgäuer bei Skiunfall in Österreich verletzt

Allgäuer bei Skiunfall in Österreich verletzt

Kleinwalsertal / DPA

Ein 52-jähriger Allgäuer ist bei einem Skiunfall im Vorarlberger Kleinwalsertal in Österreich verletzt worden. Der Mann aus Isny (Landkreis Ravensburg) wurde am Dienstagmittag beim Skifahren von einem anderen Skifahrer erfasst und blieb bewusstlos auf dem Boden liegen, wie die Polizei in Bregenz mitteilte. Er wurde von der Pistenrettung geborgen, wie schwer die Verletzungen waren, blieb zunächst unklar.

Der unbekannte Skifahrer blieb laut Polizei nur kurz an der Unfallstelle stehen und sagte zu einem Zeugen, er wolle Hilfe holen. Ohne seine Daten zu hinterlassen, habe er einem Angestellten einer Sesselbahn gesagt, es sei zu einer Kollision gekommen, ein Patient „mit Nasenbluten“ benötige die Hilfe der Pistenrettung. Die Polizei veröffentlichte einen Fahndungsaufruf.