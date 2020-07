Am Sonntag, 01.11.2020, ist Allerheiligen. Der Feiertag findet immer am 1. November statt. Allerdings haben an diesem Tag nicht alle Menschen in Deutschland offiziell frei.

Wir verraten euch alles über die Bedeutung von Allerheiligen und in welchen Bundesländern Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag ist.

In welchen Bundesländern ist Allerheiligen ein Feiertag?

In katholisch geprägten Regionen ist Allerheiligen ein gesetzlicher Feiertag. Wir haben für euch eine Übersicht zu allen Bundesländern vorbereitet:

Rheinland-Pfalz

Saarland

Wo ist Allerheiligen noch ein Feiertag?

Der 1. November ist übrigens auch ein Feiertag in folgenden Ländern:

Österreich

Belgien

Liechtenstein

Schweizer Kantonen (katholisch geprägt)

Luxemburg

Italien

Frankreich

Spanien

Portugal

Ungarn

Polen

Die Bedeutung von Allerheiligen

Jedes Jahr am 1. November gedenken Menschen den Heiligen der Kirche. Diese Tradition gibt es seit dem vierten Jahrhundert. Zu dieser Zeit wurden immer mehr und mehr Heilige verehrt und es wurde daher schwerer allen Heiligen einen eigenen Tag zu widmen. Deshalb wurde der Tag der Allerheiligen von Papst Gregor III. ins Leben gerufen.

Allerheiligen zählt zu den katholischen Feiertagen der Hochfeste. Zu diesem Anlass tragen die Priester weiße Gewänder, welche die Reinheit und die Freude des Festes darstellen.

Zu den katholischen Hochfesten zählen außerdem:

Weihnachten

Christi Himmelfahrt

Pfingsten

Wie viele Heilige gibt es in der katholischen Kirche?

Fast 7.000 Heilige und Selige gibt es in der katholischen Kirche. In der über 26 Jahre langen Amtszeit von Papst Johannes Paul II. wurden 482 Personen zu Heiligen ernannt.

Grabgestecke und Grabbepflanzung an Allerheiligen 2020

Da Allerheiligen den Heiligen und Märtyrern gewidmet ist, werden traditionell Gräber neu bepflanzt und dekoriert. Dieser Brauch geht allerdings auf das Fest der Allerseelen am 2. November zurück – Der Gedenktag aller Verstorbenen. Die neu geschmückten Gräber werden von Priestern an diesem Tag gesegnet.

Aufgrund der nahenden kalten Tage eignen sich für die Grabbepflanzung Herbstblumen und frostharte Pflanzen. Welche besonders gut geeignet sind:

Chrysantheme

Knospenheide

Aster

Hornveilchen

Herbstmargeriten

Stiefmütterchen

Purpurglöckchen

Halloween: Der Abend vor Allerheiligen

Der Tag vor Allerheiligen ist der 31. Oktober: Halloween. Der Ursprung lässt sich aus dem katholischen Irland herleiten, denn die in die USA eingewanderten Iren brachten die Feier mit. Ob die Tradition einen christlichen oder keltischen Ursprung hat, ist allerdings nicht genau bekannt.

Die Kelten glaubten, dass in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November die Welten der Lebenden und Toten aufeinanderstoßen. Die Lebenden mussten sich deshalb als Tote verkleiden, um nicht von den Toten besessen zu werden.

Halloween wird sowohl von Kindern als auch Erwachsenen gefeiert. Meist unter dem Namen „Trick or Treat“ verlangen Kinder von ihren Nachbarn Süßigkeiten, sonst wird ihnen ein Streich gespielt. Diese Tradition wurde auch in Deutschland übernommen - „Gib Süßes, sonst gibt’s Saures“.

Halloween ist in Deutschland kein gesetzlicher Feiertag.

Allerseelen: Totengedenken nach Allerheiligen

Der 2. November ist der Tag der Verstorbenen: Allerseelen. Dabei handelt es sich wie bei Halloween um keinen gesetzlichen Feiertag.

Abt Odilo von Cluny ordnete im zehnten Jahrhundert an, dass an diesem Tag den Toten gedacht werden soll. Die katholische Tradition wird mit Grablichtern gefeiert.