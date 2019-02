Härtere Regeln für den Ballermann Mallorca: Alkoholverbot auf „Schinkenstraße“ beschlossen

Palma de Mallorca / Christian Kern

Auf der spanischen Insel Mallorca weht künftig ein anderer Wind. Die Stadtverwaltung hat für die Partymeile „Schinkenstraße“ beschlossen. Bei Missachtung der Regeln gibt es empfindliche Geldstrafen. Auch für einen anderen Teil Mallorcas gelten künftig härtere Regeln.

Der Ballermann ohne Alkohol? Für viele Mallorca-Touristen ist das vergleichbar mit Partys ohne Musik oder Beziehungen ohne Sex. Trotzdem will die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca nun genau das durchsetzen.

Ab dem 1. April will das Rathaus nämlich auf der berüchtigten Partymeile „Schinkenstraße“ den Konsum von Alkohol verbieten. Wer dann mit Bier, Sangria und Co. erwischt wird, muss mit Geldstrafen bis zu 3.000 Euro rechnen.

„Bierkönig“ wird eingezäunt

Und auch in der Kneipenlandschaft wollen die spanischen Beamten einiges verändern. So sollen die beiden bekannten Kneipen „Bierkönig“ und „Bamboleo“ ab Anfang April eingezäunt oder anderweitig abgrenzt werden. Der Grund: Die Außenbereiche der Lokalitäten grenzen direkt an die Schinkenstraße.

Außerdem gelten nun auch für das Holländische Viertel härtere Regeln. Künftig soll es dort verboten sein, zwischen 5 und 8 Uhr Essen zu verkaufen. Gleiches gilt übrigens auch für die Schinkenstraße.

Keine Werbung und keine Happy Hour

Für die Kisokbesitzer auf der Insel kommt es sogar noch schlimmer: Die Stadtverwaltung kündigte an, auch die öffentliche Werbung für Alkohol zu untersagen. Das heißt: Bier- oder Schnapsflaschen dürfen nicht mehr in den Schaufenstern stehen. Auch die beliebte „Happy Hour“ wird es auf der Insel nicht mehr geben.

