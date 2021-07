Alexander Zverev ist der derzeit erfolgreichste deutsche Tennisspieler und einer der besten der Welt. Aktuell kämpft er bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio um eine Medaille. Am Donnerstag besiegte er Jeremy Chardy und zog damit ins Halbfinale gegen den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic ein.

Sein größter Erfolg war bislang der Sieg der ATP Finals 2018. Er gewann 14 weitere Titel im Einzel – darunter vier Masters 1000 – und zwei Titel im Doppel. 2020 erreichte er bei den US Open 2020 sein erstes Grand-Slam-Finale.

Von Ex-Freundin und Kind über Vater bis zu ATP und Weltrangliste – alles Wissenswerte zum Leben und der Karriere des Tennisprofis findet ihr hier in der Übersicht.

Alexander Zverev: Alter, Bruder, Freundin, Instagram

Alle Fakten zu Alexander Zverev auf einen Blick:

Name: Alexander „Sascha“ Zverev

Alexander „Sascha“ Zverev Alter: 24

24 Geburtstag: 20. April 1997

20. April 1997 Sternzeichen: Widder

Widder Geburtsort: Hamburg

Hamburg Wohnort: Monaco

Monaco Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Größe: 1,98 m

1,98 m Beruf: Tennisspieler

Tennisspieler Freundin: derzeit unbekannt

derzeit unbekannt Geschwister: Bruder Mischa Zverev

Bruder Mischa Zverev Kinder: eine Tochter

eine Tochter Instagram: alexzverev123

Alexander Zverev steht im Halbfinale bei Olympia 2021

Alexander Zverev fehlt nur noch ein Sieg zur Olympia-Medaille. Der beste deutsche Tennisprofi gewann am Donnerstag in Tokio gegen den französischen Außenseiter Jeremy Chardy 6:4, 6:1 und zog ins Halbfinale ein. Mit seinem ungefährdeten Erfolg machte der Hamburger das Duell mit dem serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic perfekt. Will Zverev gleich die erste Medaillenchance nutzen, muss er im Halbfinale am Freitag, 30.07.2021, den dominanten Spieler der bisherigen Tennis-Saison besiegen. Im Falle einer Niederlage bliebe das Spiel um Bronze. Die bisher letzte deutsche Einzel-Medaille bei den Herren holte Tommy Haas 2000 mit Silber.

Alexander Zverev: Vater, Familie und Anfänge

Alexander Zverev stammt aus einer Tennisfamilie. Seine Eltern stammen aus Russland. Zverevs Vater ist der ehemalige Tennisspieler Alexander Michailowitsch Swerew, der ab 1979 im Davis Cup für die Sowjetunion spielte. 1985 erreichte er im Einzel Platz 175 in der Weltrangliste. Zverevs Mutter, Irina Swerewa, war ebenfalls Profispielerin und erreichte in ihrer Karriere 1993 den 380. Rang in der Weltrangliste. 1991 zogen seine Eltern nach Hamburg. Nach der zehnten Klasse verließ Alexander Zverev die Schule, um sich ganz auf den Tennissport zu konzentrieren. Zverevs älterer Bruder Mischa ist ebenfalls Tennisprofi. Die Brüder begannen ihre Vereinskarrieren in der Tennissparte des Uhlenhorster HC in Hamburg und wurden beide von ihrem Vater trainiert. Sein jetziger Hauptwohnsitz befindet sich in Monaco.

Alexander Zverev Kind: Tochter mit Ex-Freundin Brenda

Etwas mehr als ein Jahr war Alexander Zverev mit dem Model Brenda Patea (27) zusammen. Erst nach der Trennung teilte Brenda mit, dass sie von ihrem Ex-Freund Zverev schwanger ist. Noch im Februar hing der Haussegen zwischen dem Tennis-Ass und seiner Ex-Freundin mächtig schief. Denn als sie hochschwanger war, hatten sie sich öffentlich gezofft, wobei es um das gemeinsame Kind ging. Doch seit der Geburt ihrer Tochter Mayla im März soll sich das Ex-Paar wieder angenähert haben. Auf Instagram postet das Model regelmäßig niedliche Videos und Bilder von Baby Mayla.

Alexander Zverev: Weltrangliste, ATP-Finals, Erfolge

Seinen ersten Titel erzielte Alexander Zverev bei den Australian Open. Im Jahr 2014 gewann er in Melbourne die Junioren-Einzelkonkurrenz. Zwei Jahre später bezwang er zwei Top-Ten-Spieler und es folgte der Sieg beim ATP-Turnier in St. Petersburg, Schließlich befand er sich auf Platz 28 der Weltrangliste.

2017 verbuchte Zverev weitere Erfolge. Er trug sich in die Siegerlisten der Turniere in Rom, Washington, Montreal, München und Montpellier ein. Im südfranzösischen Montpellier gewann er nicht nur die Einzelkonkurrenz, sondern war zusätzlich an der Seite seines Bruders Mischa im Doppel erfolgreich.

Seit dem Jahr 2017 gehört Alexander Zverev zu den zehn besten Tennisspielern der Welt. Im Folgenden sammelte er weitere Titel. So stand er bei den Endausscheidungen in Madrid und Genf ganz oben auf dem Siegerpodest. Aufgrund zahlreicher Erfolge qualifizierte sich der 1,98 m große Tennisprofi 2018 für die ATP Finals in London. Traditionell treffen hier die acht besten Tennisprofis des Jahres aufeinander. Im Endspiel bezwang Alexander Zverev den Serben Novak Djokovic.

Auch im Herbst 2020 triumphierte Zverev bei der Erstauflage des Kölner Tennisturniers. Er entschied innerhalb einer Woche beide getrennt voneinander ausgetragenen Wettbewerbe für sich. Grund für Zweiteilung waren die mit der Corona-Pandemie einhergehenden Kontaktbeschränkungen. Die Organisatoren entschlossen sich zu einer Entzerrung des Teilnehmerfeldes.

Das Jahr 2021 begann ebenfalls erfolgreich: Zverev stürmte bei den Australian Open ins Viertelfinale. Sein erster Turniersieg im Jahr 2021 gelang Alexander Zverev am 21. März in Acapulco. Anfang Mai gewann Zverev in Madrid seinen vierten Masters-Titel. Bei Wimbledon flog Zverev 2021 im Achtelfinale äußerst überraschend gegen Félix Auger-Aliassime raus. Derzeit ist er auf Platz fünf der Weltrangliste (Stand 29.07.2021).

Alexander Zverev Vermögen: Was verdient der Tennis-Star?

Wie viel Alexander Zverev genau verdient, ist nicht bekannt. Sein Vermögen wird derzeit von der Plattform „Statista“ auf 15 Millionen Euro geschätzt. Die Seite „vermoegenmagazin“ nennt sogar 18 Millionen Euro als Schätzung.