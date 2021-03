Der Lockdown wird bis zum 18. April verlängert

Deutschland hat über Ostern den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie verhängt

Wie sind die Öffnungszeiten an Karsamstag und den anderen Tagen rund um Ostern

Einkaufen an Ostern: Die Öffnungszeiten von Aldi, Lidl, Edeka und Co. an Gründonnerstag und Ostersamstag

Aldi Süd einen gesteigerten Ansturm kurz vor Ostern. „In der Kalenderwoche vor Ostern ist die Kundenzahl erfahrungsgemäß sehr hoch. Eine zusätzliche Schließung des Lebensmitteleinzelhandels am Gründonnerstag wird aus unserer Sicht nicht zu der erhofften Entzerrung der Einkaufstätigkeiten führen, sondern eher zu einer Verdichtung der Einkäufe in der ersten Wochenhälfte sowie am Ostersamstag“, teilte das Unternehmen dem Magazin mit. Ähnliches heißt es auch bei Rewe und Penny. Wie das Magazin Business Insider schreibt, befürchteteinen gesteigerten Ansturm kurz vor„In der Kalenderwoche vor Ostern ist die Kundenzahl erfahrungsgemäß sehr hoch. Eine zusätzliche Schließung des Lebensmitteleinzelhandels amwird aus unserer Sicht nicht zu der erhofften Entzerrung der Einkaufstätigkeiten führen, sondern eher zu einer Verdichtung der Einkäufe in der ersten Wochenhälfte sowie am Ostersamstag“, teilte das Unternehmen dem Magazin mit. Ähnliches heißt es auch bei Rewe und Penny.

Die Branche rechnet mit einem Kundenansturm am Karsamstag.

© Foto: Hauke-Christian Dittrich / DPA

Öffnung von Aldi, Lidl, Rewe, Edeka: Folgende Regelungen gelten nach dem Beschluss der Regierung

Gründonnerstag (1.April): Doch keine Ruhetage an Gründonnerstag und Karsamstag! Merkel zieht Beschluss zu neuen Corona-Regeln an Ostern zurück.

Karsamstag (3. April): Nur Supermärkte dürfen öffnen, der Einzelhandel bleibt geschlossen inklusive Drogeriemärkte

Am Karsamstag bleiben Postfilialen, die bei Edeka und Rewe angedockt sind, geschlossen. Gleiches gilt für Schlüsseldienste bei Real oder Kaufland.

Discounter wie Aldi, Lidl, Penny und Netto sollen angehalten werden, Sonderposten wie Elektrogeräte und Sonderangebote am Karsamstag wegzuräumen oder abzudecken.

© Foto: Ulrich Perrey/DPA

Aldi, Penny, Netto und Co.: Kein Verkauf von Elektro- und Haushaltsartikel

Aldi Süd, Aldi Nord, Penny, Netto Marken-Discount und andere Supermärkte, die Aktionsware wie Haushaltswaren und Elektroartikel verkaufen, dürfen diese Produkte nicht verkaufen. Somit ist ein Verkauf von Drogerie-Artikeln und Non-Foodt am Karsamstag verboten.

Das sind die Öffnungszeiten zu Ostern bei Lidl, Aldi, Edeka und Co.

Edeka, Rewe und Penny haben keine veränderten Öffnungszeiten zu Ostern

Wie im letzten Jahr werden Edeka, Rewe und Penny ihre Öffnungszeiten aufgrund der Corona-Pandemie nicht ausweiten.

Öffnungszeiten von Lidl an Ostern

Bei Lidl werden rund alle 3200 Filialen am Ostersamstag ebenfalls zu den gewohnten Öffnungszeiten geöffnet haben.

Aldi Nord und Süd bieten alternative Öffnungszeiten an

Wer dort Lebensmittel einkaufen möchte, kann das am Karsamstag bereits ab 7 Uhr, anstatt 7.30 Uhr sowie um 8 Uhr.

Was muss ich bei meinem Einkauf beachten?

Schon in den nächsten Tagen könnte es voller im Supermarkt werden. Kunden sollten viel Geduld mitbringen. Auch in den Metzgereien und bei Fischhändlern könnte es voller als bisher üblich werden. Am Besten Fleisch und Fisch vorher bestellen.

Auch in Bayern ist die Osterruhe-Regelung vom Tisch

Nach dem Kippen der Osterruhe-Regelung gab Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auf einer Regierungserklärung im Landtag bekannt, dass auch Bayern sich nicht an die Ruhetagsregelung über Ostern hält.