2023 feierte das Airbeat One Festival Jubiläum. Über 20 Jahre ist es zu einem der größten EDM Festivals seiner Art gewachsen. Schon 2022 sollen über 3 Tage hinweg zusammengerechnet 200.000 Feiernde verzeichnet haben. Jährlich entführt das Festival in neue Themenwelten, die sich nach Ländern richten. Wer wird auf dem Airbeat One 2024 auftreten und gibt es noch Tickets? Alle Infos zum Festival im Überblick.

Ort: Wo findet das Airbeat One 2024 statt?

Das Festivalgelände des Airbeat One befindet sich in Neustadt-Glewe, im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Über 60.000 Fans sollen dort am Festival-Sonntag in 2022 gefeiert haben.

Datum: Wann startet das Airbeat One 2024?

Das Airbeat One Festival wurde erstmals im Jahr 2002 ins Leben gerufen und hat sich seitdem zu einer der führenden elektronischen Musikveranstaltungen in Europa entwickelt. Für 2024 ist noch kein Datum bekannt gegeben. In der Regel findet es allerdings im Juli statt.

Line-Up und neue Headliner: Wer tritt auf beim Airbeat One 2024?

Das Line-up des Airbeat One Festivals umfasst eine breite Palette von Genres der elektronischen Musik, darunter EDM (Electronic Dance Music), Trance, Hardstyle, Techno und mehr. Namhafte internationale Künstler und DJs treten auf den verschiedenen Bühnen des Festivals auf. Das Lineup für 2024 ist noch nicht bekannt. 2023 verzeichnete das Lineup insgesamt mehr als 140 Acts. Die Headliner waren:

Charlotte De Witte

Hardwell

Steve Aoki

Boris Brejcha

Claptone

Fritz Kalkbrenner

Paul Van Dyk

Scooter

Timmy Trumpet

Gibt es schon Tickets für das Airbeat One 2024 und was kosten sie?

Es gibt noch keine Infos zu den Tickets für das Airbeat One 2024. Diese sind jedes Jahr im Online Shop erhältlich. Die Tickets waren 2023 dabei je nach Leistung unterschiedlich teuer:

Regular-Tickets: Diese Tickets ermöglichten den Zugang zum gesamten Festivalgelände für alle Tage des Events, einschließlich der Hauptbühnen, der Nebenbühnen und aller anderen Bereiche. Der Festival-Pass kostet 149,99 Euro. Das Camping muss hinzugebucht werden.

VIP-Tickets: VIP-Tickets boten ein exklusiveres Erlebnis mit Zugang zu separaten VIP-Bereichen, zusätzlichem Komfort und Annehmlichkeiten. Dazu gehören oft spezielle Lounges, erhöhte Aussichtsplattformen, schnellere Einlassschlangen, VIP-Toiletten und dedizierte Bars. Die Preise begannen ab 249,99 Euro und gingen bis 1199 Euro für VIP Gold. Das Camping musste hinzugebucht werden.

Camping-Tickets: Für diejenigen, die auch auf dem Festivalgelände übernachten möchten, gab es Camping-Tickets. Diese beinhalteten unter anderem auch den Zugang zu den Duschen, Toiletten und anderen Einrichtungen auf dem Campingplatz. Die Tickets starteten mit einem Preis von knapp 70 Euro für das Nord Camping und gingen je nach Option bis zu 800 Euro für eine eigene Lodge. Zusätzlich konnten ein eigenes WC oder andere Sonderoptionen hinzugebucht werden.

Tagestickets: Diese Tickets berechtigten zum Eintritt an einem bestimmten Tag und boten Zugang zu allen Bereichen des Festivals für diesen Tag. Diese Tickets sind ab 79 Euro erhältlich.