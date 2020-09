Afrikanische Schweinepest ist auch in Deutschland angekommen: Wie das Wildschwein in Brandenburg das Virus nachgewiesen. Das Landeslabor Berlin-Brandenburg habe den „amtlichen Verdachtsfall“ bei einem Kadaver festgestellt, der wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze im Spree-Neisse-Kreis gefunden wurde. Dieist auch in Deutschland angekommen: Wie das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in einer Mitteilung schreibt, wurde bei einem totenindas Virus nachgewiesen. Das Landeslabor Berlin-Brandenburg habe den „amtlichen Verdachtsfall“ bei einem Kadaver festgestellt, der wenige Kilometer von der deutsch-polnischen Grenze imgefunden wurde.

Ein Probe des Kadavers sei auf dem Weg in das Friedrich-Loeffler-Institut, dem nationalen Referenzlabor. Dort wird es virologisch untersucht. Sobald die Analyse abgeschlossen ist, will Bundesministerin Julia Klöckner am Donnerstag über das Ergebnis informieren.

Für Menschen ungefährlich

Für Menschen ist die Schweinepest ungefährlich. Für Haus- und Wildschweine hingegen ist sie tödlich. In Polen, von dessen Grenze der nun gefundene Kadaver nur wenige Kilometer entfernt lag, gibt es schon seit einiger Zeit Fälle der Afrikanischen Schweinepest.