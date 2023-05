Auf dem Affenberg in Salem am Bodensee gibt es den ersten Nachwuchs des Jahres: „Bislang sind schon zwei Babys geboren worden“, berichtet Parkdirektor Roland Hilgartner. Von bis zu 15 Affenbabys gehe er in diesem Jahr aus. Wie viele es genau werden, könne man nicht zu 100 Prozent sagen. Am Anfang seien vor allem die Mütter und andere weibliche Verwandten mit den Jungtieren unterwegs und würden sich kümmern.

Männchen nutzen Babys als Vermittler

„Aber auch die Männchen in der Gruppe sorgen sich um den Nachwuchs“, so der Experte. „Sie tragen die Babys und nutzen sie sogar als soziale Vermittler.“ Über die Babys würden sie zum Beispiel Kontakt zu anderen Männchen aufnehmen. „Das ist etwas ganz Spezielles bei den Berberaffen.“ Dieses Verhalten könne man jetzt vor allem in der Geburtssaison teilweise aus nächster Nähe beobachten.

Am Affenberg Salem leben die Berberaffen in einem rund 20 Hektar großen bewaldeten Freigehege. Zudem lebt nach Angaben des Tierparks die größte frei fliegende Storchenkolonie in Süddeutschland auf dem Gelände. Auch dort hatte es zuletzt Nachwuchs gegeben.

Welche Tiere gibt es am Affenberg Salem zu sehen?

Auf dem Affenberg in Salem können Besucherinnen und Besucher die Berberaffen hautnah erleben. Seit März 2023 können sie die Berberaffen auch in schwindelerregender Höhe beobachten: Die neuste Attraktion des Parks ist ein 250 Meter langer Treewalk, der auf bis zu 12 Metern Höhe durch die Baumwipfel des Buchenwaldes führt. Neben den Primaten leben auch Störche und Damhirsche auf dem Gelände.

Öffnungszeiten und Fütterungszeiten für Affen, Störche und Damwild

Der Affenberg hat während der Saison von Mitte März bis Anfang November täglich geöffnet, auch an Sonn- und Feiertagen.

Bis zum 26. Juli hat der Park von 10 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Ab dem 27. Juli bis zum 10. September können die Besucherinnen und Besucher sogar eine halbe Stunde länger bleiben.

Im Herbst, wenn die Tage wieder kürzer werden, hat der Tierpark bis zum 5. November nur noch bis 17 Uhr geöffnet.

Besonders spannend ist es, live bei einer Fütterung dabei zu sein. Im Park können Besucherinnen und Besucher beim Füttern von Berberaffen, Störchen und Damwild dabei sein.

Die Berberaffen werden um 10.20, 11, 11.40, 12.20, 13, 13.40, 14.20, 15.10, 16 und 17 Uhr gefüttert.

Die Störche bekommen täglich um 14.15 Uhr und von April bis September auch um 11 Uhr ihr Futter

Das Damwild wird zur vollen Stunde um 13, 15 und 16 Uhr gefüttert.

Eintrittspreise: So viel kostet der Besuch auf dem Affenberg

Der Eintritt kostet für Erwachsene 12,50 Euro.

Schüler, Azubis und Studierende zahlen einen Euro weniger, dasselbe gilt für Schwerbehinderte, Bufdis sowie für FSJler und FÖJler.

Kinder bis zu 14 Jahren müssen nur 8,50 Euro zahlen, sind sie jünger als fünf Jahre alt, kommen sie sogar umsonst rein.

Der Treewalk kann für 5 Euro pro Person dazugebucht werden.

Um Stoßzeiten in den Ferien zu vermeiden, wird empfohlen, vor 10.45 Uhr oder nach 13 Uhr zu kommen.

An der Kasse ist ausschließlich Kartenzahlung möglich.

Rollstuhlfahrern wird zu Begleitpersonen geraten

Der Park gilt als barrierefrei. Weil die Wege jedoch unbefestigt sind, wird Rollstuhlfahrerinnen- und fahren allerdings empfohlen, eine Begleitperson mitzunehmen, die bei starken Steigungen helfen kann.

Übrigens: Hunde müssen leider draußen bleiben. Grund für das Parkverbot ist, dass Hirtenhunde zu den natürlichen Feinden der Berberaffen zählen - und die Primaten deshalb aggressiv auf die Vierbeiner reagieren können.

Anfahrt zum Affenberg mit Auto, Öffis und Schiff

Der Affenberg befindet sich im Medlishauser Hof in Salem beim Bodensee. Die Anreise ist mit Auto und Bus, aber auch mit dem Zug und sogar mit der Fähre oder dem Schiff möglich.