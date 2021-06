Unter dem Motto „Deutschland. Aber normal“ läuft die Wahlkampagne der AFD für die diesjährige Bundestagswahl. Was für die umstrittene Partei „normal“ für Deutschland ist, zeigt sie in einem Werbevideo, das unter anderem auf YouTube zu sehen ist. Einige Szenen aus dem Video wurden dabei gar nicht in Deutschland gedreht.

Das Video zeigt beispielsweise wie Menschen zusammen essen und Großeltern ihre Enkel umarmen. Alles ohne Covid19-Maske. Die Botschaft des Video-Kommentators: „Normal ist auch Deutschland.“ Aber: Mehrere Szenen, die in dem AFD-Clip gezeigt werden, stammen aus anderen Ländern.

AFD-Wahlkampf 2021: Teile des Werbevideos stammen nicht aus Deutschland

Laut Spiegel-Berichten stammt das Videomaterial aus dem Spot zum Teil aus der „Adobe Stock"-Datenbank. So zum Beispiel ein Videoabschnitt, in dem eine Frau die Bestuhlung vor einem Café aufstellt: Der Laden befindet sich laut Spiegel in Großbritannien. Auch Teile des Videos, die Oma und Opa mit den Enkelkindern zeigen, wurden nicht in Deutschland gedreht. Das sei zum Beispiel an Lichtschaltern erkennbar, die in Deutschland nicht üblich sind. Die Demonstrations-Szenen des Videos sollen in Russland gedreht worden sein.

Hier könnt ihr euch das Werbevideo der AFD ansehen: