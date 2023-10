Mit der Kampagne „Praxis in Not“ startet in Deutschland der erste bundesweite Protesttag der Ärzte. Wegen sich verschärfenden wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen soll es zu Praxisschließungen kommen, es gibt Informationsveranstaltungen und regionale Demonstrationen. Wann, wo und wie lange bleiben Arztpraxen jetzt geschlossen?

Der Protesttag soll am Montag, den 02.10.2023 stattfinden. Der Aufruf gilt wahrscheinlich den ganzen Tag.

Der Aufruf gilt. Alle Praxisinhaber in Deutschland sind aufgerufen, ihre Praxen zu schließen. In einer Pressemitteilung des Virchowbundes steht, dass nach ersten Schätzungenan den Praxisschließungen beteiligt sein werden.

Die Aktionen, wie etwa die deutschlandweiten Praxisschließungen, werden von den beteiligten Verbänden, lokalen Initiativen oder einzelnen Kassenärztlichen Vereinigungen geplant und koordiniert. Gemäß der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) ist an diesem Tag über die regionalen Kassenärztlichen Vereinigungen ein flächendeckender Not- und Bereitschaftsdienst gewährleistet.

Der bundesweite Protesttag findet wegen der sichder Haus- und Facharztpraxen statt. Laut der Website „ Praxis in Not “ richten sich die Proteste gegen die. Ziel ist demnach, die hohe Qualität der medizinischen Versorgung für alle Patienten zu erhalten.

Im Fokus steht dabei vor allem Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): „Nachdem sich das Agieren des Bundesgesundheitsministers mehr als Problem denn als Lösung herausstellt, geben wir der Kampagne mit dem Claim ,Stoppt Lauterbach!‘ eine neue Richtung. Es ist ein deutliches Zeichen an die Gesundheitspolitiker der Ampelkoalition und an Bundeskanzler Olaf Scholz , dem Treiben Lauterbachs endlich einen Riegel vorzuschieben“, erklärt Dr. Dirk Heinrich, Bundesvorsitzender des Virchowbundes in der Pressemitteilung.