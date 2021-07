Sonne, Pyramiden, faszinierende Wüstenlandschaften und fesselnde Geschichte. Ägypten gilt als einzigartiges Urlaubsland. Doch das Land ist stark von Corona betroffen.

Aber ist Urlaub in Ägypten in der aktuellen Corona-Lage möglich? Ist Ägypten Risikogebiet? Welche Einreisebestimmungen gelten? Wie hoch ist der Inzidenzwert?

Das RKI und das Auswärtige Amt haben Ägypten trotz der sehr niedrigen gemeldeten Inzidenzwerte zum Hochinzidenzgebiet - also zum Risikogebiet mit besonders hohem Infektionsrisiko - erklärt. Zusätzlich besteht eine Reisewarnung des Auswärtigen Amtes.

Reisen in Risikogebiete

In Ägypten ist die Corona-Inzidenz sehr niedrig. Aufgrund geringerer Testkapazitäten muss man aber von einer hohen Dunkelziffer ausgehen. So sehen die Zahlen laut Johns-Hopkins-Universität aus (Stand 27.07.2021):

Das Einreiseverbot wurde durch die ägyptische Regierung wieder aufgehoben, eine Reisewarnung besteht dennoch. Was bei der Einreise gilt:

Für die Ausreise, beziehungsweise Rückreise nach Deutschland, gilt aktuell: Reisende, die sich in den letzten 10 Tagen in einem Risikogebiet,oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben, müssen sich vor ihrer Ankunft in Deutschland auf www.einreiseanmeldung.de registrieren und den Nachweis über die Anmeldung bei Einreise mit sich führen. Reisende (auch auf dem Luftweg) benötigen außerdem einen der folgenden Nachweise: Negativeroder Nachweis über Genesung. Nach Einreiseverordnung zufolge gilt bei Einreise nach Deutschland aus einem Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet oder Virusvariantengebiet die Pflicht, sich fürin häuslichezu begeben.