Eine Äffle-und-Pferdle-Ampel in Stuttgar? Der Petitionsausschuss des Landtags setzt sich dafür ein.

Die Aufstellung einer Ampel mit den schwäbischen Kultzeichentrickfiguren solle an einer prominenten Stelle erfolgen - neben einer regulären Fußgängerampel, teilte die Vorsitzende des Ausschusses, Beate Böhlen (Grüne), am Donnerstag in Stuttgart mit: „Nie war es ein größeres Vergnügen, Volkes Wille zur Durchsetzung zu Verhelfen.“ Der Vorschlag für die Doppelampel kam von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne). Für diesen Vorschlag votierte das Gremium einstimmig.

Das Verkehrsministerium hatte im Dezember deutlich gemacht, dass es keine Ausnahmegenehmigung von der Straßenverkehrsordnung erteilen wolle. Die Stadt Stuttgart lehnte das Vorhaben, eine Äffle-und-Pferdle-Ampel zu installieren, in der Vergangenheit ab.

Verkehr Bundesregierung sagt „nein“ zu Äffle-und-Pferdle-Ampel „Äffle und Pferdle“ sind in Baden-Württemberg Kult. Fans wollen die schwäbischen Maskottchen seit Jahren auf Ampeln verewigen. Doch die Bundesregierung sagt „nein“.

Die Mitglieder des „Äffle- und Pferdle-Fanclubs“ engagieren sich seit Jahren für die Installierung der tierischen Ampelsymbole. Sie sollen die Ampel auch finanzieren, wenn sie aufgestellt werden sollte.

In anderen Städten gibt es bereits Ampeln mit besonderen Motiven. In Augsburg wurde 2017 etwa eine Fußgängerampel mit Puppenkisten-Star Kasperl in Betrieb genommen. In Mainz gibt es eine Mainzelmännchen-Ampel und in Emden eine Otto-Walkes-Ampel.

