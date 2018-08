Stuttgart ADAC warnt vor massivem Reiseverkehr am Wochenende

ADAC warnt vor massivem Reiseverkehr am Wochenende

Stuttgart / DPA

Autofahrern steht womöglich erneut ein stauträchtiges Wochenende bevor. Weil viele Urlauber nach Hause fahren, wird es auf Baden-Württembergs Straßen wohl sehr voll, wie der Allgemeine Deutsche Automobilclub ADAC mitteilte. Denn in den Niederlanden und in vielen Bundesländern wie Thüringen und Sachsen steht das Ferienende bevor. Gleichzeitig starten Bayern und Baden-Württemberger erst jetzt in den Urlaub. Brennpunkte sind die Autobahnen 8 und 6.

„Verschärfend kommen die vielen Baustellen auf den Autobahnen hinzu“, sagte ein ADAC-Sprecher. Auf der A6 bei Heilbronn und bei Sinsheim gebe es Baustreckenabschnitte mit bis zu 18 Kilometern Länge. Auch im Bereich Stuttgart und auf der A8 zwischen Hohenstadt und Ulm erwartet er besonders viel Verkehr.

Pressemeldung ADAC