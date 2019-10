Nach dem Zwischenfall auf einer Achterbahn in Mannheim ist die Anlage seit Freitagnachmittag wieder in Betrieb. Experten hätten die Bahn untersucht und anschließend grünes Licht gegeben, sagte Christine Igel vom Veranstalter der Mannheimer „Oktobermess“. An einem Spanner der Antriebskette sei ein Sicherheitsmechanismus ausgelöst worden, der die Bahn zum Stillstand gebracht habe, erklärte sie.

Sieben Menschen hatten nach Polizeiangaben am Mittwochabend mehr als eine Stunde in zwei Gondeln des Fahrgeschäfts in rund fünf und zehn Metern Höhe ausharren müssen. Sie wurden von der Feuerwehr gerettet. Laut Polizei wurden drei Fahrgäste, darunter ein zwölf Jahre altes Mädchen, durch herabfallende Teile der bunten Beleuchtung der Achterbahn leicht verletzt. Die Teile hatten sich gelöst und es kam zu einem Kurzschluss.

Ursprüngliche Polizeimitteilung