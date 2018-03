Stuttgart Acht Verletzte nach Auffahrunfall auf A81

Stuttgart / DPA

Bei einem Unfall mit drei Fahrzeugen sind auf der Autobahn 81 bei Stuttgart acht Menschen verletzt worden. Ein Auto war am Samstagnachmittag mit hoher Geschwindigkeit auf ein anderes Fahrzeug aufgefahren, nachdem dieses vor ihm auf die linke Spur gewechselt war, wie die Polizei mitteilte. Beide Wagen gerieten ins Schleudern und kamen auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Ein drittes Auto wurde dabei ebenfalls erfasst und gegen die Betongleitwand am linken Fahrbahnrand geschleudert. Es geriet dann ebenfalls auf die rechte Spur. Alle acht Insassen wurden zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht, Lebensgefahr besteht bei niemandem.

Polizei-PM

Korrektur-PM