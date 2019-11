Mehrere Tonnen Futterkarotten sind am Donnerstagabend aus einem fahrenden Traktor-Gespann auf eine Straße in Mannheim gefallen. Wie die Polizei mitteilte, öffneten sich aus bislang unbekannter Ursache die Seitenwände des Anhängers. Die Straße war auf einer Länge von etwa 500 Metern mit Karotten übersät. Der Fahrer des Traktors bemerkte den Verlust erst an der Ortseinfahrt von Mannheim-Seckenheim. Die folgenden Autos fuhren über die rund acht Tonnen Karotten und machten sie zu Brei. Eine Spezialfirma reinigte die bis gegen Mitternacht einseitig gesperrte Straße.

PM Polizei