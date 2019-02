Brackenheim Acht Menschen durch Kohlenmonoxid verletzt: Ursache unklar

Brackenheim / DPA

Nach der Vergiftung von acht Menschen durch ausströmendes Kohlenmonoxid in Brackenheim (Kreis Heilbronn) ist die Ursache weiter unklar. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, konnte bisher nicht festgestellt werden, ob möglicherweise jemand versucht hatte, die Heizung zu reparieren, oder ob ein Schaden ignoriert worden war. Die acht Menschen - darunter ein Säugling und ein Mitglied des Rettungsdienstes - waren durch das ausströmende Gas am Dienstagabend in dem Wohnhaus verletzt worden. Zuvor war mutmaßlich am Brenner der Heizungsanlage gearbeitet worden.

Eine 16-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass sie in eine Spezialklinik gebracht werden musste. In Lebensgefahr schwebe das Mädchen nach derzeitigem Stand aber nicht, teilte die Polizei mit. Die anderen Bewohner durften inzwischen in das Haus zurückkehren.

Pressemitteilung

Weitere Pressemitteilung